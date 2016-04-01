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إغلاق مكاتب قناتى العربية والحدث ببيروت بسبب الأوضاع الأمنية

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إغلاق مكاتب قناتى العربية والحدث ببيروت بسبب الأوضاع الأمنية إغلاق مكاتب قناتى العربية والحدث ببيروت بسبب الأوضاع الأمنية
تداول عدد من مدونى موقع التدوين المصغر "تويتر" نبأ عن إغلاق قناتى العربية والحدث لمكاتبهما فى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، الجمعة، زاعمين أن سبب إغلاق المكاتب بصورة نهائية هو الأوضاع الأمنية بلبنان.

هذا فيما عبر الإعلامى اللبنانى نيشان عن حزنه من خبر إغلاق مكاتب الفضائيتين فغرد قائلاً: "إغلاق مكاتب قناتَى العربية والحدث فى بيروت خبر مؤسف".

انفلات أمنى ببيروت (1)

انفلات أمنى ببيروت (2)

انفلات أمنى ببيروت (3)

انفلات أمنى ببيروت (4)

انفلات أمنى ببيروت (5)


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