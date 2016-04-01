واشنطن بوست: الصين تمنع الاحتفال بـ "كذبة إبريل"

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الصين منعت الاحتفال فى اليوم الأول من شهر إبريل بالتقليد الشهير المعروف باسم "كذبة إبريل".

ونقلت الصحيفة ما أعلنته وكالة الأنباء الصينية"شينخوا" على السوشيال ميديا اليوم، الجمعة، حيث قالت "إن يوم كذبة إبريل لا يتسق مع تقاليدنا الثقافية أو قيمنا الاجتماعية الأساسية".. وأضافت "نأمل ألا يصدق أحد الشائعات أو يقوم باختراعها أو نشرها"، واعتبرت الصحيفة هذا جزءا من حملة حكومة بكين للفوز بالسيطرة على ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعى وردع المعارضين.

وأشارت إلى أن الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين قام بحملة قبل ثلاث سنوات لتجريم نشر الشائعات، ويشير بيان شينخوا إلى أن ما يقال فى نطاق "كذبة إبريل"، والذى من شأنه أن يسخر من الحزب، يمكن أن يكون له فى النهاية تداعيات خطيرة.

لكن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فى الصين، تعاملوا مع الأمر بسخرية، فقال أحدهم إن كل يوم فى الصين هو يوم كذبة إبريل، فيما قال آخر إن ما أعلنته وكالة شينخوا هو نفسه كذبة إبريل.

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