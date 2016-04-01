بالفيديو.. تصاعد الأدخنة الناجمة عن انفجار خط غاز فى باريس

تداول عدد من مدونى موقع التدوين المصغر "تويتر" فيديو يوضح تصاعد النيران من أحد المبانى السكنية فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، بعد تداول أنباء عن وقوع انفجار بها منذ قليل.

وأكد مدونو الموقع أن الحادث ليس فيه شبهة إرهابية، وأنه مرتبط بانفجار خط غاز بمبنى فى الدائرة السادسة فى مدينة النور، وأنه ناتج عن انفجار خط غاز، مشيرين إلى أن قوات الدفاع المدنى أخلت المكان من المواطنين.

رواد "تويتر" يتداولون صورا عن انفجار خط غاز فى أحد الأبنية السكنية بباريس

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بلجيكا تعلن تسليم المشتبه به الأول فى تفجيرات باريس إلى السلطات الفرنسية

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