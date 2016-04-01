مجدى العجاتى: 5 وزراء يحضرون لجان مناقشة بيان الحكومة غدًا بالبرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تعقيباً على الغضب البرلمانى من عدم حضور وزيرى المالية والتخطيط، اجتماع اللجنة المٌكلفة بمناقشة المحور الاقتصادى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل أمس، الخميس، بأن البرلمان لم يوجه طلبا قبل اجتماع اللجنة لحضور أى من الوزراء.

وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد تلقى طلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عصر أمس بحضور عدد من الوزراء مناقشات اللجان المٌكلفة بمناقشة محاور بيان الحكومة، فإنه تواصل مع الوزراء المعنيين لتأكيد حضورهم فى المواعيد التى حددها مجلس النواب لانعقاد لجانه.

وتابع العجاتى، أن وزيرى التخطيط والمالية سيشاركان فى اجتماعات اللجنة لمٌكلفة بمناقشة المحور الاقتصادى، غداً الساعة الواحدة، على أن يشارك 3 وزراء، هم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بجانب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى اجتماع اللجنة المٌكلفة بمناقشة محور العدالة الاجتماعية المقرر عقدها الساعة الحادية عشر.

ولفت العجاتى، إلى أنه من الناحية الدستورية يرى أن البرلمان ليس له استدعاء الوزراء حالياً، خاصة أنه لم يتم منح الحكومة الثقة بعد، ولم تشكل اللجان النوعية، إلا أن الحكومة استجابت على الفور انطلاقاً من مبدأ التعاون والتجاوب مع نواب الشعب، للرد على أى استفسارات لهم فيما يتعلق بمناقشة برنامج الحكومة.

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