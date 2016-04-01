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وفاة الممثل روني كوربت عن 85 عاماً

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الجمعة 01-04-2016 14:08

فارق الممثل الكوميدي روني كوربت Ronnie Corbett الحياة يوم أمس في 31 آذار/مارس عن عمر ناهز الـ 85 عاماً،بحسب ما أعلن وكيل أعماله.
ودخل كوربت، الذي ولد في ادنبره عام 1930 ، عالم التمثيل في عمر صغير حيث انتقل إلى لندن ليبدأ حياته المهنية على المسرح والشاشة الصغيرة في أوائل الخمسينات.
وشكل كوربت مع روني باركر Ronnie Barker ثنائياً كوميدياً في برنامج " The Two Ronnies الذي جعل اسم كوربت ذائع الصيت.
وكانت الـ بي.بي.سي تعرض البرنامج الذي يقدم فيه الاثنان مشاهد مسرحية هزلية في الفترة ما بين عامي 1971 و1987 حيث كان يحصد حوالى 17 مليون مشاهد وقت الذروة.
يذكر أن كوربت حاصل على وسام جوقة الإمبراطورية البريطانية عام 1978 و على وسام قائد الإمبراطورية البريطانية عن خدماته في الترفيه والخير عام 2012.

 

 

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