حصرياً: رفيق سبيعي يجري عملاً جراحياً عاجلاً

علمت " سيدتي نت " بشكل خاص أنّ النجم السوري القدير رفيق سبيعي يتواجد حالياً في مستشفى في العاصمة السورية دمشق، بعد خضوعه لعمل جراحي عاجل إثر تعرضه لكسر في الحوض بعد سقوطه أرضاً خلال تواجده في منزله .

الفنانون الذين زاروا النجم الكبير في المستشفى أكدوا أن حالته الصحية أفضل وهو يتعافى من العمل الجراحي حيث سيبقى في المستشفى حوالي عشرة أيام.

وكان النجم الملقب بـ " فنان الشعب " قد تعرض لوعكة صحية قبل مدة إلا أنّ حالته الصحية استقرت .