ملحم بركات عاتب بشدّة على راغب علامة ولم يعزّ الوسوف

أشار الموسيقار ملحم بركات في دردشة مع "سيدتي نت" أنه لم يقدّم واجب العزاء للفنّان جورج وسوف، وأوضح قائلاً "كنت موجوداً خارج لينان، ولكنني سأزور الوسوف قريباً وأقوم بالواجب، لأنّ الوسوف لا يقصّر ويقوم بواجباته معي. المشكلة أنّهم يخصّصون فترة محدودة جداً لتقبل التعازي، لا تتعدّى الثلاث ساعات، ولا يخصّصون يوماً كاملا للعزاء، فيتدافع الناس مرة واحدة بسبب ضيق الوقت" .

من ناحية أخرى، أشار بركات إلى أنه زار راغب علامة وقدّم له واجب العزاء بوفاة والده بالرغم من أنه كان مريضاً جداً.

وأضاف " قبل وصولي والشاعر نزار فرنسيس لتقديم العزاء لراغب أصبت بالغثيان وتقيأت على الطريق أربع مرات، فقلت لنزار"أريد العودة لأنني متضايق جداً"، فردّ عليّ "لن نمكث سوى 5 دقائق عنده. سوف نقدّم له واجب ومن بعدها نعود على الفور". خلال وجودنا هناك قلت لراغب"أريد الاعتذار منك، لأنني اشعر بالغثيان وتركته مسرعاً"، وتابع بركات "أريد أن أعاتب راغب، لأنه لم يطمئن على صحتي بالرغم من معرفته بمرضي. أنا زعلان منه، لأنني كنت متعباً جداً وبالرغم من ذلك لم يتصل ليسأل عني".