هل ارتبطت ليليا الأطرش أم انها مجرد كذبة أول أبريل؟

فاجأت النجمة السورية ليليا الأطرش متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان خبر خطوبتها دون أن تحدد من هو العريس أو أية تفاصيل إضافية عن هوية خطيبها.

العديد من متابعيها على " فيسبوك " هنأوها بينما شكّك البعض الآخر بالخبر واعتبروا أنه يأتي بالتزامن مع كذبة الأول من أبريل، بينما لم ترد ليليا الأطرش على هذا الكلام واكتفت بالصمت.

وما زاد الشكوك حول حقيقة خطوبة ليليا هو تواجدها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة لتصوير دورها بالمسلسل التاريخي " السلطان و الشاه " وهو ما منعها من المشاركة في الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة " .