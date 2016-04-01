بالأرقام: هذه هي النفقة التي تطالب بها زينة بعد كشفها لثروة أحمد عز

تقدّم محامي الفنّانة زينة إلى المحكمة بمستندات تحتوي على بعض العقود التي تفيد بحصول الفنان أحمد عز على مبالغ مادية تقدر بالملايين عن أفلامه ومسلسلاته التي قدّمها، ما يعني أنه ميسور مادياً بالشكل الذي يسمح فيه بأن يدفع نفقة كبيرة لتوأميه من زينة عز الدين وزين الدين.

وقدّر المحامي النّفقة بمبلغ يصل إلى 100 ألف جنيه شهرياً.

وتنتظر زينة الحكم في قضية النفقة إذ تقرّر أن تكون أولى الجلسات يوم 7 من مايو المقبل.

فهل ستكون زينة على موعد مع حكم جديد لصالحها أم ينتصر أحمد عز هذه المرة؟