وعكة صحيّة تعطّل مشاريع كيفانش تاتليتوغ

عشق الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند لرياضة كرة السلة منذ سنوات مراهقته الأولى لم يشعره بالمتعة فحسب بل أيضاً بالألم.

فبعد إصابة قديمة تعرّض لها في مرحلة سابقة من حياته نصحه بعدها الإطباء باعتزال هذه الرياضة حرصاً على سلامة قدميه، عاد كيفانش ليمارس هذه الهواية عبر مباراة مع أصدقائه عرّضته لإصابة أخطر بعد سقوطه متألماً، وإسعافه و تقديم معالجة أوليّة له في قسم الطوارىء في مستشفى: ulus taki live في اسطنبول، نصح الأطباء الممثل مرة ثانية بالراحة واعتزال الرياضة.

طبيب كيفانش تاتليتوغ قرّر إجراء عملية جراحية عاجلة له، وقد تمّ إجراؤها بموعد سرّي لم يتسرّب إلى الصحافة خوفاً من محاصرة الباباراتزي للنجم.

وقد شوهد كيفانش يوم الخميس 25 آذار بأحد مطاعم اسطنبول مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير وهو غير قادر على المشي بمفرده، حيث اتكأ على نادل في المطعم ثم على كتف زوجته حتى وصل إلى سيارته.

ومتوقع بعد إجرائه العملية، أن يأخذ إجازة طويلة ستؤخر إستعدادات مسلسله الجديد مع المنتج كريم شاتاي.

كما ستؤجل العملية مشروع فيلم كيفانش السينمائي الجديد عن حياة بطل العالم في راليات الدراجات النارية كينان سوفو أوغلو الذي تحمس له كيفانش جراء عشقه للدراجات النارية.

وينتظر الآلاف من محبي الرياضة تجسيد كيفانش لحياة هذا الرياضي التركي الذي تخطى بنجاحه حدود المحلية إلى العالمية.

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