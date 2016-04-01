تصريحات مستفزة لنجوم دفعوا ثمنها غالياَ

بضع بعض النجوم أنفسهم في دائرة من الجدل بسبب تصريحاتهم المستفزة والغريبة أحياناً، وغير اللائقة أحيانا أخرى، ليعودوا ويعتذروا عنها أو يتجاهلون الرد على الانتقادات وكأنّ شيئاً لم يكن.

هزي يا ماما

الممثلة والراقصة لوسي ظهرت في برومو برنامج تلفزيوني بتصريح استفزّ المشاهدين، حول موقف ابنها الوحيد فتحي من الرقص.

فقد قالت لوسي إنّ ابنها فخور بها، وإنه قبل صعودها إلى المسرح يقول لها "هزي كويس يا ماما".

التصريح دفع بالبعض إلى استعادة تصريح قديم للوسي قالت فيه إنها لا تستطيع أن تشرب سيجارة أمام ابنها.

رجال لا يستحمون

وليس بعيداً عن لوسي، تعتبر الفنانة رانيا يوسف من أكثر الفنانات جرأة في تصريحاتها، لكن التصريح الذي أثار الكثير من الجدل لرانيا، كان ذلك الذي قالت فيه إنّ رجال مصر لا يستحمون عكس رجال بيروت حيث رجل المرور نفسه "بيشف ويرف ويبرق".

لم يمرّ هذا التصريح مرور الكرام، بل تعرّضت رانيا للهجوم الذي وصل إلى حد شتمها واعتبر البعض أنّ هذا التصريح يشير إلى أن زوجيها السابقين وأقاربها لا يستحمون، وأنها عمّمت انطلاقاً من تجربة شخصية.

نفسي أكون أب

بعد نسب توأمي زينة إليه، خرج الفنان أحمد عز في مقابلة له بتصريح مثير للاستغراب حيث قال "نفسي أكون أب".

وكان أحمد قد أقسم أنّ ولدي زينة ورغم حكم المحكمة ليسا ولديه، وكأنه أراد بهذا التصريح أن يعاود التأكيد أنه لم ينجب وأنه ينتظر هذه اللحظة التي يصبح فيها أباً.

أفلام جنسية

الفنانة انتصار تعتبر اليوم صاحبة التصريح الأكثر استفزازاً، إذ أنها وأثناء تقديمها لبرنامج "نفسنة"، اعترفت بأنها تشاهد أفلاماً جنسية ونصحت الشباب بمشاهدتها "لتصبير أنفسهم".

ولم يمر هذا التصريح مرور الكرام، بل رفع محام مصري دعوى قضائية بحقها، يتهمها بالترويج للفاحشة وبعد سلسلة جلسات تمت تبرئة انتصار.

استفزاز منى زكي

بعد إحصاءات عديدة أثبتت أن نسبة التحرّش في مصر ازدادت بصورة خطيرة خاصة في ميدان التحرير أيام الثورة المصرية، خرجت الممثلة منى زكي عبر "تويتر" بتصريح اعتبره البعض بذيئاً حيث كتبت " إلى الرجال الحيوانات مع كامل الاحترام للحيوانات إذا لم تستطع السيطرة عليه فيجب قطعه لك".

البعض استغرب كيف للفنانة الرزينة أن تكتب جملة مستفزة ووقحة، خصوصاً أنها لم تدرج ضمن برنامج تلفزيوني، بل في تغريدة كان بإمكانها حذفها بعد ردود الفعل المستنكرة، إلا أنها لم تفعل ما يؤكّد أنها كانت مقتنعة بما كتبته.

تصريح دعارة

أما أكثر التصريحات استفزازاً فقد كان من نصيب المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي التي سبق وصرّحت أنها تتمنى من الله أن لا يكتب عليها الحجاب، إذ قالت إنها تتمنى إقامة بيوت مرخصة للدعارة في مصر.

وعلى الرغم من تعرّض إيناس للهجوم باستمرار، إلا إنها لا تتوقف عن إطلاق تصريحات صادمة غير آبهة بردود الأفعال المستنكرة ضدّها.

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