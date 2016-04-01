هيئة البترول توقع عقدا مع أرامكو السعودية لاستيراد المواد البترولية

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، توقيع عقد الاتفاق التجاري بين شركة “أرامكو” السعودية وهيئة البترول ، لتوريد كميات من المنتجات البترولية ، خلال السنوات الخمس القادمة .

وقع الاتفاق الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” ياسر مفتي ، والرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس محمد المصري .. وذلك بعدما تم توقيع عقد التمويل لهذا الاتفاق ، بين هيئة البترول والصندوق السعودي للتنمية، على هامش اجتماع المجلس التنسيقي للبلدين، الذي عقد بالرياض في 20 مارس الماضي .

وأكد وزير البترول في تصريح على هامش الاتفاقية اليوم /الجمعة/ – أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية ، وسيسهم في توفير جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، مشيراً إلى أن هناك تاريخا طويلا من التعاون البناء بين قطاع البترول وشركة “أرامكو” ، قائم على تحقيق المنافع المشتركة ، وأن هناك تواصلا مستمرا وتحسنا لمناخ التعاون، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر .

وأضاف الوزير أن الاتفاق يسهم في تحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية في مصر ، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع وتطوير التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة للصناعة البترولية.

من جانبه ، صرح الرئيس التنفيذي لأرامكو للمنتجات أن الجهود المشتركة للجانبين تصب في خدمة البلدين المرتبطان بروابط قوية، مشيرا إلى أن قطاع البترول المصري شريك تجارى وإستراتيجي مهم لأرامكو، وأن هناك توجها لاستمرار وزيادة التعاون القائم.