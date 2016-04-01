لوسي في «100سؤال» : سعد الصغير ليس مطربًا.. وابني بيقولي «هزي كويس»

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة “لوسي” ضيفة على الاعلامية “راغدة شلهوب” في برنامجها “100 سؤال” والذي يذاع يوم السبت على “قناة الحياة” في الساعة 11 مساءً.

وقالت الفنانة “لوسي” خلال لقائها في البرنامج إن اللقب المحبب لها “أم فتحي”، وهو اسم ابنها الذي يفتخر بكونها أمه أمام زملائه، والذي يشجعها قبل ان تصعد على المسرح ليقول لها “هزي كويس”.

وتضيف “لوسي” انها لا تخاف من الموت وهي مرتدية بدلة الرقص لأنها تفعل شيئا كل العالم يراه، مطالبة بزيادة عدد الملاهي الليلية في مصر دعماً للسياحة بها.

وقالت “لوسي” أنها لا تستطيع القيام بأدوار إغراء، مضيفة “ما أعرفش أعمل كدة”.

وعن قيامها بدور أم للفنانة “غادة عبدالرازق” في مسلسل “سمارة” رغم التقارب السني بينهما قالت لوسي “إن الممثل يستطيع أن يكبر لا أن يصغر”.

> وفي سؤال عن سعد الصغير قالت أن سعد ليس مطرباً مكتفية ان يكون “مغني” متسائلة هل لديه “أغان” فاجابتها راغدة شلهوب بأن لديه ألبومات غنائية كثيرة.

> وتطرق الفنانة “لوسي” خلال الحلقة عن الكثير من حياتها الفنية والشخصية كراقصة وممثلة.