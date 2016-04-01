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بالصور.. حفل زفاف جماعي بمعبد «هيبس» بالوادى الجديد‎

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640b7a02-214e-4b24-8ba7-1e8969cd6a03مراسل «ONA»:

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، والقيادات “الشعبية، والتنفيذية، والسياسية، والأمنية”، أمس الخميس الاحتفالية ، التى نظمتها  محافظة الوادي الجديد لحفل الزفاف الجماعي لـ44 عريسًا وعروسة وذلك بمعبد هيبس بمدينة الخارجة.

شارك في الاحتفالية، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، عدد كبير من جموع المواطنين، من أهالي  المدينة.

وبدأ الحفل بتقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة قصر ثقافة الخارجة وفرقة الموسيقى العربية وفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية.

 وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد، إن هذه الاحتفالية جاءت بالتنسيق مع القوات المسلحة وبرعاية الرئيس عبد  الفتاح السيسى.

وأضاف المحافظ، في كلمة مقتضبة له خلال الحفل، أنه تم تسليم 6 قطع أجهزة منزلية شاملة بوتجاز وثلاجة وطقم أكروبال لكل عريس وعروسة مقدمة من القوات المسلحة.

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