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حبس المتهم بإشعال النيران في غرفة حجز قسم «الندر» بالأقصر 4 أيام

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حبس المتهم بإشعال النيران في غرفة حجز قسم «الندر» بالأقصر 4 أيام حبس المتهم بإشعال النيران في غرفة حجز قسم «الندر» بالأقصر 4 أيام

مديرية امن الاقصر

مراسل «ONA»:

قرر المستشار حمدي عبد العليم أبو تايب وكيل نيابة بندر الأقصر برئاسة المستشار حامد النجار، رئيس النيابة، مساء الخميس، حبس المتهم بإشعال النيران في بطاطين وبعض محتويات غرفة الحجز بقسم شرطة الندر بالأقصر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 وتبين من التحقيقات التي أجريت مع المتهم والتي استمرت لأكثر من 10 ساعات بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر أن المتهم “أيمن .م” محبوس علي ذمة قضية سرقة وسبق اتهامه في عدة قضايا قام بضرب رأسه في الحائط وأشعل النيران في بطانية داخل الحجز ما تسبب في إثارة الفوضي داخل الحجز وإصابة عدد من المحبوسين بالاختناق بقصد الضغط علي ضباط القسم لإخراجه من الحجز.

 وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يقصد إشعال النيران في غرفة الحجز، وأنه القي عقب سيجارة بالخطأ علي البطانية .

 واستمعت النيابة لأقوال عدد من المحبوسين الذين شهدوا ضد المتهم، وأكدوا قيامه بالواقعة سالفة الذكر بقصد الضغط علي ضباط القسم لإخراجه من السجن.

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