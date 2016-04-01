انكسار ماسورة مياه تابعة للحماية المدنية بجوار مدرسة شادية سلامة بالسويس

أدى انكسار ماسورة مياه تابعة للحماية المدنية بجوار مدرسة شادية سلامة بحى فيصل فى محافظة السويس، إلى غرف الشارع بالكامل، الأمر الذى أعاق حركة المرور بشكل جزئى بتلك المنطقة.

وعلى الفور تحرك العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل و العاملين بالمتابعة المدنية إلى موقع انكسار الماسورة عقب تلقيهم البلاغ من الأهالى والمسئولين عن مدرسة شادية سلامة.

واستعان الحى بسيارات الشفط من أجل سحب المياه التى أغرقت المنطقة نتيجة انكسار الماسورة، فيما قام الفنيون بورشة مياه حى فيصل بصيانة ماسورة الحماية المدنية، من خلال تركيب صنبور جديد للماسورة.

حى فيصل بالسويس يوقف أعمال توصيل خط صرف زراعى بطريق الإسماعيلية