المنظمة الدولية للهجرة : عدد الوافدين إلى أوروبا بحرا بلغ 170 ألفا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (مقرها جنيف) ، أن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى الشواطئ الأوروبية بلغ حوالى 170 ألفا من المهاجرين واللاجئين منذ بداية العام الجارى وحتى أمس الخميس ، لافته إلى أن عدد الوفيات فى نفس الفترة ولمدة 3 شهور فقط منذ بداية العام بلغ 620 حالة وفاة بين مهاجرين ولاجئين .

وأشارت المنظمة الدولية فى تقرير لها اليوم /الجمعة/ - إلى أن الرقم يشتمل على مهاجرين ولاجئين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية حتى أمس وكذلك عدة مئات وصلوا إلى أوروبا عن طريق المياه الإسبانية منذ بداية العام ، ونوهت إلى أن عدد الوافدين هو أكثر بثمان مرات من عدد من وصلوا إلى الشواطئ الأوروبيه فى نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ فقط 20 ألفا و 700 مهاجر ولاجئ .

وأضافت المنظمة ، أن عدد من وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية بلغ فى 30 مارس 2016 حوالى 169 ألفا و 60 مهاجرا ولاجئا ، وهو ما يشتمل على 150 ألفا و 703 مهاجرين ولاجئن وصلوا عبر طريق المتوسط الشرقى من تركيا إلى اليونان وحوالى 18 ألفا و357 مهاجرا ولاجئا عبر طريق المتوسط الأوسط من شمال إفريقيا إلى إيطاليا .

ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات الذى بلغ 620 حالة وفاة يمثل زيادة نسبتها 23 % عن عدد الوفيات فى نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ فقط 505 حالات وفاة لمهاجرين ولاجئين خلال رحلات البحر الخطرة .

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