أخبار عاجلة

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. الجناح المصري بالقريه العالمية بدبي يختتم فعالياته بحفل للفنان حمادة هلال

Google+ Print
الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

يختتم الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي بالإمارات العربية المتحدة فعالياته بحفل كبير يحيه الفنان حماده هلال في الموسم 20 للقرية العالمية.

يقام الحفل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي من مساء اليوم الجمعة برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية ومستشفيات 57357 علما بأن الحفل مجانا للجمهور.

الجناح المصري مصمم نموذج من مسجد محمد علي باشا بالقلعة ولأول مرة في دبي يوجد به نموذج  مصغر للمتحف الحربي تحت إشراف وتنفيذ إدارة المتاحف بالقلعة وإشراف الأمانة العامة للقوات المسلحة ورعاية الملحق العسكري بالإمارات.

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا