بالصور.. الجناح المصري بالقريه العالمية بدبي يختتم فعالياته بحفل للفنان حمادة هلال

يختتم الجناح المصري بالقرية العالمية بدبي بالإمارات العربية المتحدة فعالياته بحفل كبير يحيه الفنان حماده هلال في الموسم 20 للقرية العالمية.

يقام الحفل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي من مساء اليوم الجمعة برعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية ومستشفيات 57357 علما بأن الحفل مجانا للجمهور.

الجناح المصري مصمم نموذج من مسجد محمد علي باشا بالقلعة ولأول مرة في دبي يوجد به نموذج مصغر للمتحف الحربي تحت إشراف وتنفيذ إدارة المتاحف بالقلعة وإشراف الأمانة العامة للقوات المسلحة ورعاية الملحق العسكري بالإمارات.