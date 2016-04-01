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أفضل خلطة سعودية لتبييض الركب والأكواع

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الجمعة 01-04-2016 15:14

تتعرض الركب والأكواع إلى احتكاك دائم ومباشر، ممّا يتسبّب في تغيّر لونها إلى الأسود بمرور الوقت.
إليكم أفضل طريقة سعودية للتخلّص من اسمرار الركب والأكواع، وهي:

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1- في البداية، نحضر ليفة ناعمة، ونضع خلطة ترطيب ومكوناتها:
4 ملاعق سدر- 4 ملاعق حليب بودرة، نذوبها في ماء، ونفرك بها المناطق المرادة.
2- تغسل المناطق وتنشف جيداً، ثمّ نستخدم مقشراً طبيعياً ومكوناته:
- زيت زيتون + سكر ناعم، ونقوم بفرك الجسم بحركات دائرية.
3- نقوم بغسل المقشّر، ونضع خلطة التبييض، ومكوناتها:
ملعقتان من زبده الشيا + ملعقة نسكافيه + ملعقة قهوة + نصّ ملعقة زنجبيل، وتترك على الجسم بعد الفرك لمدة ٢٠ دقيقة، ثم يكون الغسل.
4- تكرّر جميعها مرتين في الأسبوع، ويجب الاستمرار عليها للحصول على أفضل نتائج.

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