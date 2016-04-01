أفضل خلطة سعودية لتبييض الركب والأكواع

تتعرض الركب والأكواع إلى احتكاك دائم ومباشر، ممّا يتسبّب في تغيّر لونها إلى الأسود بمرور الوقت.

إليكم أفضل طريقة سعودية للتخلّص من اسمرار الركب والأكواع، وهي:

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1- في البداية، نحضر ليفة ناعمة، ونضع خلطة ترطيب ومكوناتها:

4 ملاعق سدر- 4 ملاعق حليب بودرة، نذوبها في ماء، ونفرك بها المناطق المرادة.

2- تغسل المناطق وتنشف جيداً، ثمّ نستخدم مقشراً طبيعياً ومكوناته:

- زيت زيتون + سكر ناعم، ونقوم بفرك الجسم بحركات دائرية.

3- نقوم بغسل المقشّر، ونضع خلطة التبييض، ومكوناتها:

ملعقتان من زبده الشيا + ملعقة نسكافيه + ملعقة قهوة + نصّ ملعقة زنجبيل، وتترك على الجسم بعد الفرك لمدة ٢٠ دقيقة، ثم يكون الغسل.

4- تكرّر جميعها مرتين في الأسبوع، ويجب الاستمرار عليها للحصول على أفضل نتائج.

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