صبغة تضيء شعرك في الليل

إنه زمن التكنولوجيا والتطور العلمي والجمالي في آن. ففي وقت تشهد فيه الموضة العالمية ملابس تضيء ألوانها في الليل، بالإضافة إلى موضة الأحذية التي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي ، انطلقت موضة جديدة وصادمة وهي موضة الشعر المضيء الذي يشع ليلاً، وذلك من خلال صبغة جديدة ظهرت في الأسواق وبدأت تنتشر بشكل واسع.

تقوم هذه الصبغة على تقنية مميّزة وخاصة، تمنح الشعر اللون المرغوب به في ضوء النهار، من كستنائي، بنّي أو أشقر... لتتحول بعض الخصل منه في الليل إلى ضوء برتقالي، أصفر أو أخضر. يذكر أنّ هذه الصبغة لطيفة على الشعر ولا تؤذيه .

تدوم هذه الصبغة 6 أسابيع، من دون أن يبهت لون الشعر.



ما رأيك بهذه الموضة، وهل ستجربينها؟

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