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صور.. توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

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صور.. توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة» صور.. توافد الصحفيين للتسجيل بـ«عمومية النقابة»

أرشيفية

توافد عدد من الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، لتسجيل الحضور بعمومية نقابة الصحفيين العادية، المؤجلة للمرة الثانية منذ يوم 18 مارس الماضي، لعدم اكتمال نصابها القانوني، بحضور 25% من الأعضاء.

ومن المفترض أن تبحث عمومية الصحفيين اليوم، قضايا المهنة، التي يأتي على رأسها قضايا الحريات، والأجور، والفصل التعسفي، بالإضافة إلى القضايا القانونية التي من المفترض أن تناقشها العمومية العادية سنويًا، وهي مناقشة ميزانية النقابة العام الماضي، واعتماد موزانة العام الجديد، وأيضًا التصديق على تقرير مجلس النقابة عن أجندة العمل في الفترة من مارس 2015 وحتى فبراير 2016، إضافة إلى مناقشة لائحة القيد، وما يستجد من أعمال.

يذكر أن عمومية الصحفيين تنعقد اليوم، حتى لو لم يكتمل نصابها القانوني بحضور 25% من الأعضاء، وذلك إعمالًا لنص المواد 33، 34، 35، من قانون نقابة الصحفيين، 76 لسنة 1970.

المراسل – عمر جمال

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