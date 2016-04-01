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شرطة الشارقة تنقذ سيدة حاولت الانتحار

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شرطة الشارقة تنقذ سيدة حاولت الانتحار شرطة الشارقة تنقذ سيدة حاولت الانتحار

نجحت فرق الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ إحدى السيدات"روسية  الجنسية" حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من فوق أحد الأبراج السكنية في منطقة التعاون بالشارقة، حَيْث تم  تسليمها إلى مركز شرطة البحيرة لمعرفة أسباب إقدامها على الانتحار.

وكانت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً يفيد بأن هناك سيدة تحاول  الانتحار بإلقاء نفسها من فوق أحد الأبراج،  حيث أسرعت إلى مكان الحادث فرق الإنقاذ والتحريات والمباحث الجنائية والانجاد وفرق الدفاع المدني وبدأوا على الفور في الحوار مع السيدة حيث جرى التفاوض معها وإقناعها بالعدول عن موقفها وإنقاذها.

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