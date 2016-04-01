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مصرع ربة منزل وعاطل وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة على "دائرى الإسكندرية"

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مصرع ربة منزل وعاطل وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة على "دائرى الإسكندرية" مصرع ربة منزل وعاطل وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة على "دائرى الإسكندرية"
لقيت ربة منزل وعاطل مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى فى الإسكندرية، تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائرى دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ف ر " ميكروباص " قيادة " إبراهيم . ا"- 29 سنة سائق مقيم دائرة قسم سيدى جابر، بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفى الأيمن، مما أدى لانحرافها واصطدامها بعامود إنارة بجزيرة منتصف الطريق وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة كلاً من " سماح. م "- 33 سنة ربة منزل، مقيمه دائرة قسم أول المنتزه، و" أحمد . ع " - 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل، وإصابة قائد السيارة وعدد " 6 " أشخاص جميعهم، من مستقلى السيارة، باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثتى الضحايا لمشرحة الإسعاف، والمصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، تم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.


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