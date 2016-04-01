المرصد السورى: ارتفاع عدد قتلى غارات على شرقى دمشق إلى 33 قتيلا

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن حصيلة قتلى الغارات الجوية على منطقة دير العصافير جنوب شرقى دمشق ارتفع إلى 33 معظمهم أطفال ونساء.

جاءت الغارات التى قال المرصد إن الطيران السورى نفذها أمس الخميس على الرغم من سريان اتفاق "وقف الأعمال القتالية" لمدة شهر بين القوات الحكومية ومقاتلى المعارضة باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنباء الغارات روعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربى "ندين بأشد العبارات أى هجمات من هذا القبيل موجهة ضد المدنيين."

وخرجت أجزاء من الغوطة الشرقية شرقى دمشق حيث تقع دير العصافير عن سيطرة الرئيس السورى بشار الأسد منذ بداية الاضطرابات التى نشبت فى سوريا قبل خمس سنوات وتطورت إلى حرب أهلية.

ويسيطر على المنطقة عدد من الفصائل المعارضة المسلحة التى تشملها الهدنة بالإضافة إلى جبهة النصرة.

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