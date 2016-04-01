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الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 3 قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة

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الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 3 قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات على 3 قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة

>قالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبى إن ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التى تدعمها الأمم المتحدة أصبحوا اعتبارا من اليوم الجمعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبى الاقتصادية.

وخوفا من عرقلة مساعى السلام أبدت حكومات الاتحاد الأوروبى ترددا لشهور قبل أن تتفق فى مارس على فرض إجراءات عقابية.

وتم الاتفاق على القرارات بتجميد أصول رسميا أمس الخميس وبدأ تطبيقه اليوم الجمعة بعد يومين من وصول حكومة الوحدة إلى طرابلس على متن سفينة متحدية محاولة منعها من دخول المدينة.

والرجال الثلاثة الذين تشملهم العقوبات هم نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام فى طرابلس وهو واحد من برلمانين متنافسين وخليفة الغويل رئيس وزراء حكومة طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا.

وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبى إن الرجال الثلاثة لعبوا دورا محوريا فى عرقلة تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا.
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