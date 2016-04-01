انسحاب محاضرين وطلاب من مؤتمر تطوير التعليم العالى بالإسكندرية

شهد مؤتمر تطوير التعليم العالى الأول الذى ينظمه مجلس علماء مصر المقام فى أبى قير بالإسكندرية عدة انسحابات من المحاضرين والطلاب ليرفع شعار "لم يحضر أحد" بسبب سوء عملية تنظيم فاعليات المؤتمر وتأخير بدء الجلسات الافتتاحية فى اليوم الأول، وانسحب من فاعليات اليوم الثانى الدكتور كمال عبدالقادر وكيل كلية العلوم جامعة الإسماعيلية والدكتور محمد محجوب التى كانت محاضرته بعنوان "التأهيل لسوق العمل".

كما شهد المؤتمر غضب طلاب الجامعات منهم جامعة السادات وطنطا لعدم توافر أماكن لتسكينهم بالمدينة الشبابية بأبى قير لسقوط أسمائهم فى كشوفات الحضور للمؤتمر مما سبب غضب عدد كبير منهم وإعلانهم الانسحاب من المؤتمر الأول لتطوير التعليم العالى بالجامعات.

يذكر أن الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، أعلن انسحابه أمس، من المؤتمر، بسبب سوء التنظيم بالمؤتمر وإلغاء كلمته بالجلسة الافتتاحية رغم دعوته على المنصة بجوار النقيب العام للمهن العلمية ورئيس مجلس علماء مصر، كما اعترض نقيب المهن العلمية بالإسكندرية على تأجيل كلمته بالمؤتمر دون إبلاغه بموعد المحاضرة رسميًا.

نقيب المهن العلمية بالإسكندرية ينسحب من مؤتمر تطوير التعليم لسوء التنظيم