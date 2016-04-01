مدرب فالنسيا الجديد: انتظرت هذه الفرصة طوال حياتي

(إفي): أكد باكو أيستاريان المدرب الجديد لفريق فالنسيا الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أنه يريد البقاء لفترة طويلة في منصبه، مشرا إلى أنه عمل طول حياته من أجل استغلال فرصة كالتي سنحت له حاليا.

وقال:"لقد عملت طوال حياتي لكي أحظى بفرصة كهذه. إذا كنت هنا فلأنني شيء في الماضي، وعلي التركيز على الحاضر".

وأكد أنه لو لم يكن سلفه في تدريب الفريق جاري نيفل موافقا على أن يحل بدلا منه لما وافق على عرض النادي.

وأضاف "عندما يعرضون علي المنصب أطرح شرطين. الأول أن يكون جاري موافقا. وإن لم يكن موافقا لما كنت هنا. والثاني أن آتي مع جهازي الفني".

وأشار إلى أنه تحدث بالفعل مع المدرب الانجليزي وأنه أبدى موافقته لى أن يحل بدلا منه في المنصب.

وأبرز ايستاريان الدور الذي قام به نيفل مع فالنسيا والعمل الكبير الذي قدمه له ولكن الفريق "لم يتمكن من إخراج أفضل آداء لديه".

وأبدى المدرب الجديد حماسة الشديد بالعودة لفالنسيا كمدرب للفريق.

وقال:"عندما أعود إلى مكان شعرت فيه بالراحة والحب، فهذا أمر جيد. أشعر بالحماس الشديد. علي ان أشكر الفرصة التي أتيحت لي لقيادة هذا المشروع لنهاية الموسم".