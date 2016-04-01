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رئيس ريال مدريد السابق: رفضت ضم بوفون بسبب كاسياس

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رئيس ريال مدريد السابق: رفضت ضم بوفون بسبب كاسياس رئيس ريال مدريد السابق: رفضت ضم بوفون بسبب كاسياس

كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق عن رغبة المدرب فابيو كابيللو في جلب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون إلى الفريق عندما تولى قيادته مطلع موسم 2006-2007.

وقال كالديرون لصحيفة آس الإسبانية:"عندما جاء كابيللو جلس على الأرض في مكتبي لنتحدث عن الصفقات الجديدة. أراد المجيء بفابيو كانافارو وبوفون وديفيد تريزيجيه وإيمرسون".

الرباعي السابق كان يلعب في يوفنتوس الذي هبط وقتها إلى الدرجة الثانية بقرار من الاتحاد الإيطالي بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات (كالتشيوبولي) في نفس السنة التي توجت فيها إيطاليا بكأس العالم 2006.

وتابع كالديرون "كانت الفرصة سانحة بسبب هبوط يوفنتوس لكنني مباشرة رفضت بوفون لأن لدي إيكر كاسياس الأفضل في العالم. كانافارو كان جيدا لأنه توج بالكرة الذهبية، إما إيمرسون فلم ينجح معنا".

وواصل "لم نأتي بتريزيجيه لأننا وقعنا قبله مع رود فان نيستلروي، وكابيللو رضي بهذا".

وأتم "بعد ذلك جئنا بأريين روبن وويسلي سنايدر اللذان تواجها على ملعب سانتياجو برنابو في نهائي دوري أبطال أوروبا. فلورنتينو بيريز (الرئيس الحالي) لا يحب وراثة أي شيء".

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