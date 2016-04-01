تقرير في الجول - أشهر كذبات أبريل.. مباراة ميلان التي لم تلعب قط وكرة أرسنال لليساريين

حين تستيقظ يوم الأول من أبريل فتجهز لسماع الشائعات بحجة "كذبة أبريل".

في الأول من شهر أبريل هناك تقليد يسمى بـ "كذبة أبريل" وهو احتفال ساخر، يقام في الأول من شهر أبريل في كل عام، هو يوم اعتاد به الناس إطلاق النكات وخداع بعضهم البعض.

وبما أنه احتفال عام فبكل تأكيد مر على كرة القدم أحداثا كثيرة كان مضمونها كذبة أبريل، وشارك بها أندية مثل أرسنال وساو باولو.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأندية واللاعبون الذي احتفلوا بـ"كذبة أبريل" على طريقتهم.

أرسنال

قرر نادي أرسنال أن يمازح جماهيره بكذبة مبتكرة بالتعاون مع شركة إنتاج الأدوات والملابس الرياضية "بوما"، قررا أن ينتجا كرة قدم لأصحاب القدم اليسرى، وصنعوا إعلانا واقعيا ظهر به ميسوت أوزيل وناتشو مونريال وهما متشوقان لتجربة الكرة التي تساعدهم على اللعب بقدمهما اليسرى، بينما فشل آرون رامسي وآخرون بأن يلعبوها بقدمهم اليمنى.

ساو باولو

كان الموسم الرسمي لكرة القدم قد انتهى في البرازيل، عام 1951، وقرر فريق ساوباولو أن يجوب أوروبا للعب مباريات ودية، وفي 1 أبريل من عام 1951، سمعت الجماهير بثا حيا من إيطاليا، يشير إلى أن هناك فريقا يلعب ضد ميلان على راديو "باناميركانا"، وانتهت المباراة بنتيجة 4-0 وفي أقوال أخرى 8-1، وخرجت تصريحات في ذلك الوقت تشير إلى أن الحكم هو من ساعد ميلان، لكن في الحقيقة لم تلعب المباراة أبدا وكانت مجرد كذبة أبريل.

أبراموفيتش مدرب تشيلسي

نشرت قناة "توك سبورت" الرسمية تقريرا يؤكد أن رومان أبراموفيتش هو مدرب تشيلسي المقبل وكان ذلك في 31 مارس 2013، وتحدث "جيانلوكا فيالي" عن مهمة أبراموفيتش في قيادة البلوز، وأنه حاول أن يشتري رخصته التدريبية، في فيديو طريف، وأشار التقرير المصور إلى أن مالك تشيلسي على بعد امتحان وحيد من الفوز برخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمحترفين اللازمة للتدريب في الدوري الإنجليزي.

الصحافة ومارادونا

في عام 1988 بعد عامين فقط من هدفه الشهير باليد في كأس العالم، نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية الشهيرة خبر يؤكد أن دييجو مارادونا سيوقع لنادي سبارتاك موسكو، لكنها كانت كذبة أبريل، وفي ذلك الوقت كان مارادونا لاعبا لنابولي وفاز بلقب الدوري الأوروبي في ذلك العام.

كريستيانو رونالدو

واحدة من أشهر أحداث "كذبة أبريل" في عام 2011، نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا يؤكد أن رونالدو سيلعب لمنتخب إسبانيا، وقد أشارت الصحيفة إلى أنه تصرف بطريقة وطنية وسيباع بمبلغ 160 مليون يورو للافوريا روخا.