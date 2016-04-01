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مصرع شخصين وإصابة ثالث في تجديد خصومة ثأرية بالبر الغربي بالأقصر

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مصرع شخصين وإصابة ثالث في تجديد خصومة ثأرية بالبر الغربي بالأقصر مصرع شخصين وإصابة ثالث في تجديد خصومة ثأرية بالبر الغربي بالأقصر

أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر بجروح خطيرة ، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، إثر قيام مسلحين بإطلاق وابل من الرصاص عليهم أخذا بالثأر بقرية القبلي قمولا بمركز شرطة القرنة بالبر الغربي بالأقصر .

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي ، إخطارا اليوم /الجمعة/ من مركز شرطة القرنة ، يفيد بمقتل كلا من محمد .ف.ع (60 عامًا), وأحمد.م.ف (32 عاما) ، وإصابة أشرف.م.ف (35 عاما)، بإصابات متفرقة من الجسم إثر هجوم عدد من الأفراد مسلحين بالأسلحة النارية بسبب خلافات ثأرية.

تم إيداع جثتي المجني عليهما في مشرحة مستشفى القرنة المركزي، وتحويل المصاب إلى مستشفى الأقصر الدولي.
> أنتقل إلي مكان الحادث مدير الأمن والقيادات الأمنية وأمر اللواء عصام الحملي بتشكيل قوة أمنية لضبط الجناة الذين لازوا بالفرار بعد تنفيذ الهجوم المسلح آخذ للثار ، كما تم فرض كردون أمني حول القرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين مرة آخري ، وجاري أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .b

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