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تقرير – 4 أندية أوروبية تريد رمضان صبحي

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تقرير – 4 أندية أوروبية تريد رمضان صبحي تقرير – 4 أندية أوروبية تريد رمضان صبحي

نشر موقع توتو ميركاتو ويب المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا تقريرا عن الأندية التي ترغب في ضم لاعب الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي.

فكل من نوتنجام فورست الإنجليزي ونيس الفرنسي وشتوتجارت الألماني يراقبون اللاعب صاحب هدف فوز الفراعنة على نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويعد أندرلخت البلجيكي الذي يضم بين صفوفه محمود تريزيجيه هو أبرز الأندية التي تريد رمضان، فكانت صحيفة دي أتش نت البلجيكية قد أكدت ذلك. (طالع التفاصيل)

وكان أسامة عرابي المدرب العام بالأهلي قد نفى وصول عروض خارجية من أجل التعاقد مع اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأصبح صاحب الـ18 عاما لاعبا أساسيا في الأهلي ومنتخب مصر بعد الأداء الرائع الذي ظهر به في الآونة الأخيرة.

وكان رمضان هو صاحب تمريرة هدف تعادل مصر أمام نيجيريا في اللقاء الأول الذي أقيم في مدينة كادونا، ثم سجل هدف تأهل مصر بنسبة كبيرة إلى أمم إفريقيا بعد غياب 3 بطولات متتالية.

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