«كيت ونسيلت» تقطع إجازتها من أجل مشاهد «Collateral Beauty»

تستأنف الممثلة البريطانية كيت ونسيلت تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “Collateral Beauty” المقرّر عرضه في 16 من شهر ديسمبر المقبل، بعد الإجازة القصيرة التي حصلت عليها في الأيام الماضية.

وبحسب موقع “روتانا” رصدت عدسات البابارتزي صوراً لوينسليت البالغة من العمر 40 عاماً في كواليس تصوير الفيلم والتي جمعتها بالممثل إنريكي مورسيانو بأحد المتاجر في نيويورك.

يذكر أنّ فيلم “Collateral Beauty” يضم عدداً كبيراً من الفنانين منهم ويل سميث الذي بدأ تصوير مشاهده منذ أكثر من شهر، وكيرا نايتلي، وإدوارد نورتن، ومايكل بينا، وإنريكي مورسيانو.