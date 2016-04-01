الأمن التركي يلقي القبض على رئيسة بلدية «داركجيت» في مدينة «ماردين» الكردية

ألقت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن “ماردين” ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا القبض على زينب زيبجيك، رئيسة بلدية “داركجيت” عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، لاتهامها بكونها عضوة بمنظمة حزب العمال الكردستاني (بي.كيه.كيه) الانفصالية.

وذكرت محطة “خبر تورك” الفضائية اليوم الجمعة أن زيبجيك كانت مطلوبة من قوات الأمن منذ فترة طويلة لتورطها في العديد من الأنشطة الموالية للمنظمة الانفصالية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي لها، ولذلك قررت المحكمة الجنائية في “ماردين” سجنها.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني بعد أن أعلنت الأخيرة في 11 يوليو الماضي عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذي أعلن عن سريانه في عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة في شمالي العراق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا تدرج المنظمة، التي تسعى للانفصال بجنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية، على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت في عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينيني، وبدأت منذ عام 1984 في شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.