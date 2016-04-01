الشرطة الفرنسية تجلي مجموعة من المحتجين ضد تعديل قانون العمل

أجلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، 100 متظاهر قضوا الليلة الماضية في “ميدان الجمهورية” بالعاصمة باريس بعد انتهاء المظاهرة الكبيرة التي نظمت أمس الخميس، للتنديد بتعديلات قانون العمل المقدمة من جانب حكومة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

وجرى إخلاء الساحة فجر اليوم الجمعة، بشكل سلمي رغم أن المجموعات المنظمة، التي أطلقت على نفسها اسم “الغاضبون” إسوة بالمحتجين الإسبان في ميدان سول بمدريد عام 2011، أكدوا أنهم سيعودون خلال الصباح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية”.

ودعا المتظاهرون الذي تجمعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى استمرار الحراك.

وشارك في المظاهرات أمس الخميس، ما يقرب من مليون و200 شخص بحسب المنظمين، رغم أن الشرطة تؤكد أن العدد كان 390 ألف فقط.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت في أكثر من 200 مدينة بجميع أنحاء فرنسا لتنديد بمشروع قانون العمل الذي يسهل تسريح الموظفين، وتطرح الحكومة من خلال وزيرة العمل مريم الخمري التفاوض بشأن التعديلات المقدمة في البرلمان.