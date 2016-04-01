كوريا الشمالية تطلق صاروخ أرض – جو في تحد لقمة الأمن النووي

قامت كوريا الشمالية اليوم الجمعة باستفزازات عسكرية أخرى، بإطلاقها لصاروخ أرض – جو نحو البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت مصادر حكومية، حسبما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ أرض – جو قصير المدى اليوم من منطقة سوندوك في شمال شرق كوريا الشمالية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قدر بأن بيونج يانج أطلقت صاروخا بالستيا، غير أنه أكد لاحقا على أنه صاروخ أرض-جو قصير المدى حسب تحليل مساره، حيث قطع حوالي 100 كيلومتر.

وجاء إطلاق الصاروخ اليوم بعد 3 أيام من إطلاق بيونج يانج قذيفة يقدر بأنها صاروخ قصير المدى بواسطة مدفعية جديدة بقطر 300 ملم من “وانسان” نحو منطقة أرضية.

ويفسر إطلاق الصاروخ بأنه نوع من احتجاج بيونج يانج العسكري على العقوبات الأممية المفروضة عليها والتضامن الدولي لتنفيذها لكونه أطلق متزامنا مع انعقاد مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن.

وقد أرسل قادة الدول المشاركة في قمة الأمن النووي، على رأسهم الرؤساء الكوري الجنوبي والأمريكي والصيني والياباني رسالة تحذيرية إلى كوريا الشمالية عبر اللقاءات الثنائية بينهم، وأكدوا على التعاون الوثيق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالاستفزازات الكورية الشمالية.

وبلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ مطلع العام الحالي 17 صاروخا من خلال 6 مرات من عمليات الإطلاق.

ويراقب الجيش الكوري تحركات الجيش الكوري الشمالي مع الاعتبار بأنه يمكن أن يقوم باستفزازات إضافية مع الاحتفاظ بحالة التأهب القصوى لأية حالة من الأحوال.