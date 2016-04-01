مساعد الطائرة المحررة: طلبنا التقاط سيلفى مع المختطف لإرسالها للشرطة

أكد حمد القداح، مساعد طيار الطائرة المصرية التى تم اختطافها فى قبرص، الثلاثاء الماضى، أن السبب الحقيقى لمطالبة الخاطف "سيف الدين مصطفى" التقاط صورة سيلفى مع المضيفة وأحد المختطفين البريطانيين، رغبتهم فى إرسالها للسلطات القبرصية والشرطة المصرية، وليس على سبيل المزاح، كما اعتقد البعض.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الشاب البريطانى "بين إينس"، 26 سنة، طلب من الخاطف التقاط سيلفى معه، والتى تم وصفها فيما بعد بعبارات على شاكلة "أفضل سيلفى فى التاريخ" و"أسخف سيلفى فى التاريخ"، حسب تعبير كل شخص، وانتشرت الصورة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب ابتسامة المخطوف "إينس" والخاطف "مصطفى"، وكأنهم أصدقاء وليسوا فى خضم جريمة خطف، كما التقطت المضيفة "نيرة عاطف" أيضا صورة سيلفى مع الخاطف بهدف إبلاغ السلطات عن شكله.

على الجانب الآخر، أرسل "القادة"، 32 سنة، صور الخاطف السيلفى التى تم التقاطها إلى السلطات وتم التعرف على الخاطف ونشر صوره فى وسائل الإعلام، وبعد قرابة ست ساعات من إعلان "مصطفى" وجود حزام ناسف معه، تبين أنها مجرد خدعة، وأن الحزام الذى يرتديه مجرد حزام طبى وليس ناسفا كما ادعى.

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