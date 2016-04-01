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10 مدن في ليبيا تؤيد حكومة الوفاق الوطني

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10 مدن في ليبيا تؤيد حكومة الوفاق الوطني 10 مدن في ليبيا تؤيد حكومة الوفاق الوطني

تظاهرات في طرابلس ضد خليفة الغويل رئيس غير المعترف بها دولياً 

أعلنت بلديات عشر مدن ساحلية في غرب ليبيا تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وخروجها بالتالي عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دولياً في طرابلس، بحسب ما أفاد بيان مشترك، أمس الخميس.

ويشكل هذا الإعلان ضربة للسلطة غير المعترف بها في طرابلس، التي تفقد بذلك السيطرة على الجزء الأكبر من الغرب الليبي، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط عليها لتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، حسبما ذكرت كالة الأنباء الفرنسية.

ودعا رؤساء وممثلو البلديات العشر عقب اجتماع في صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) مساء الخميس الليبيين إلى “الوقوف صفاً واحداً لدعم حكومة الوفاق الوطني”.

وقال هؤلاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لبلدية صبراتة في موقع “فيس بوك” إن “بلديات مدنهم الواقعة بين طرابلس والحدود التونسية غرباً تدعم وصول “حكومة التوافق إلى العاصمة طرابلس”.

ودعوا الحكومة إلى العمل على “السعي لإنهاء الصراعات المسلحة وبشكل عاجل بكامل التراب الليبي”.

والمدن الليبية العشر هي زلطن، ورقدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وصبراتة، وصرمان، والزاوية الغرب، والزاوية، والزاوية الجنوب.

تظاهرة مؤيدة

ووصل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وستة أعضاء آخرين إلى طرابلس الأربعاء من طريق البحر، رغم معارضة السلطات الحاكمة في العاصمة لهذه الحكومة ورفضها تسليم الحكم.

وبدأت حكومة الوفاق المنبثقة من اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة الخميس محاولة تثبيت سلطتها من مقرها في قاعدة طرابلس البحرية، متجنبةً الاصطدام مع السلطات المحلية التي أدارت العاصمة ومعظم مدن الغرب الليبي لأكثر من عام ونصف العام.

كما شهدت طرابلس أول تظاهرة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني في ساحة الشهداء، شارك فيها نحو 300 شخص دعوا خلالها رئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً، خليفة الغويل إلى تسليم الحكم.

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