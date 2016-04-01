الأردن ينفي تصريحات نسبت للملك عن السعودية

نفى الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، صحة الكلام المنسوب للعاهل الأردني، عبد الله الثاني حول السعودية والتحالف الإسلامي.

وقال الديوان في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، إن “ما تم تناقلته مؤخراً بعض وسائل الإعلام، وما نسب إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بصورة مشوهة، يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة”.

وأكد البيان عمق العلاقات التي تجمع الأردن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشدداً على دعم الأردن الكامل للتحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب على “الإرهاب”، حيث كان الأردن من أوائل الداعمين والمشاركين في هذا التحالف، الذي طالما نادى به.

وشدد المصدر على اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الدائم إلى جانب السعودية في مختلف الظروف، وعلى أهمية مواجهة خطر الإرهاب؛ من خلال تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك.