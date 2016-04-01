الإمارات تشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة وسقوط أمطار

انخفضت درجات الحرارة في الإمارات، اليوم الجمعة، وترافق ذلك مع هطول أمطار على مناطق متفرقة من البلاد.

> وهطلت أمطار خفيفة على إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة في ساعات مبكرة من الصباح.

وأشار موقع “طقس العرب” إلى أن الطقس سيكون غائما في معظم الجمعة، مع استمرار فرصة هطول الأمطار.

كما أشار إلى درجة الحرارة العظمى في الإمارات في منتصف العشرينيات مئوية، وتكون الأجواء أبرد من المعتاد في هذا الوقت من العام.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر مضطرباً عموماً.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، أن البلاد ستشهد انخفاضاً كبيرا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس.

وفي السعودية، توقعت الأرصادر الجوية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق، مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجازان.