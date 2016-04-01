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عباس يعرض الاجتماع بنتنياهو ويتوعد بكبح هجمات الطعن الفلسطينية

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عباس يعرض الاجتماع بنتنياهو ويتوعد بكبح هجمات الطعن الفلسطينية عباس يعرض الاجتماع بنتنياهو ويتوعد بكبح هجمات الطعن الفلسطينية

>قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس إنه يعمل على وقف هجمات الطعن الفلسطينية وأعمال العنف الأخرى التى تستهدف الإسرائيليين وإنه عرض الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإحياء جهود السلام.

وبدت تصريحات عباس المدعوم من الغرب للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أمس الخميس كمحاولة لقلب الطاولة على إسرائيل التى تقول إنه مسؤول عن المأزق الدبلوماسى الراهن وإراقة الدماء المتصاعدة.

وأعطى عباس تفاصيل نادرة عن سياساته الأمنية الداخلية وهى مسألة حساسة نظرا لأن عددا كبيرا من الفلسطينيين سيعتبرها تواطؤا مع العدو.

وقال عباس إن قوات الأمن الفلسطينية تذهب إلى المدارس وتفتش حقائب التلاميذ للتأكد من أنهم لا يحملون سكاكين.

وتنسق إدارة عباس الأمن مع إسرائيل فى الضفة الغربية المحتلة رغم توقف المفاوضات التى ترعاها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية منذ عامين. (
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