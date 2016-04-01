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بالصور.. وزير الآثار يواصل جولاته بالأقصر ويتوجه لإلقاء محاضرة بالكرنك

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بالصور.. وزير الآثار يواصل جولاته بالأقصر ويتوجه لإلقاء محاضرة بالكرنك بالصور.. وزير الآثار يواصل جولاته بالأقصر ويتوجه لإلقاء محاضرة بالكرنك
واصل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، صباح اليوم الجمعة، جولاته وزياراته للمواقع الآثرية بمحافظة الأقصر، حيث توجه إلى معبد الكرنك منذ قليل، وذلك برفقه قيادات الوزارة وسلطان عيد مدير عام آثار العليا، والدكتور مصطفى وزير مدير عام آثار الأقصر.

ومن المقرر أن يقوم وزير الآثار بإلقاء محاضرة لعدد من خبراء الترميم ورجال الآثار العاملين بمعبد الكرنك، بعد دقائق، وذلك لإطلاعهم على مستجدات الآثار والتطور فى عملها على مراحل التاريخ المختلفة.

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، (1)

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، (2)

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، (3)

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، (4)

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، (5)


>ننفرد بنشر أول صور لأعمال المسح الرادارى بمقبرة توت عنخ آمون فى الأقصر

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مصر 365

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