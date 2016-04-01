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مصرع سائق توك توك فى مشاجرة مع زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بالقليوبية

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مصرع سائق توك توك فى مشاجرة مع زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بالقليوبية مصرع سائق توك توك فى مشاجرة مع زميله بسبب أولوية تحميل الركاب بالقليوبية
لقى سائق توك توك مصرعه فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من محطة السقيلى بمدينة الخصوص فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ لقسم الخصوص من مستشفى المطرية بوصول المدعو "مصطفى م. إ" 39 سنة سائق توك توك ومقيم بالمطرية – القاهرة - جثة إثر إصابته بجرح نافذ بالساق اليمنى وعدة طعنات متفرقة بالصدر، ما أدى لإصابته باشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال وسؤال شاهد الواقعة "عمرو.و. ج" 22 سنة بائع ومقيم – السقيلى دائرة القسم، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و"عبده.م.ه" 29 سنة سائق توك توك ومقيم بعزبة السقيلى – دائرة القسم على أولوية تحميل الركاب بموقف السقيلى – دائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1594 إدارى قسم الخصوص لسنة 2016م وجار العرض على النيابة العامة.
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