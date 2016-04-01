زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب اليابان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 1ر6 درجة على مقياس ريختر هز مقاطعة واكاياما في غرب اليابان صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة، حسبما نقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أنه لم يصدر تحذير من تسونامي بعد الزلزال، والذي نشأ على عمق نحو 10 كيلومترات قبالة ساحل مقاطعة”مي” اليابانية..ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن.

وأدى الزلزال إلى تعليق مؤقت لخدمات القطارات على خط شينكانسن – توكايدو بين محطتي شيزوكا وجيفو هشيما، مما يؤثر على 3600 راكب، وفقا لشركة السكك الحديدية المركزية اليابانية.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، سجل الزلزال 4 درجات على مقياس الزلازل اليابانى المكون من 7 درجات في مدينة كاناجاوا اليابانية، والجزء الجنوبي من واكاياما اليابانية.