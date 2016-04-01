القبض على سباك لاتهامه بسرقة شقة ضابط فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من القبض على سباك متهم بسرقة شقة ضابط، كما نجحت المباحث من استعادة المسروقات بإرشاد المتهم.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للعميد شريف وجيه مأمور قسم ثالث الاسماعيلية، بعد إبلاغ وحدة مباحث قسم شرطة ثالث من " وليد. م. ا" 40 سنة ضابط مقيم أرض الجمعيات ــ دائرة القسم بسرقة شقته الخاصة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الصغير رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية ومعاونيه، وبإجراء التحريات السرية، توصل فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب واقعة السرقة "محمد. أ" 35 سنة سباك مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير.

عقب تقنين الإجراءات ــ وبالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد ومحل إقامة المتهم، حيث أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

بإرشاد المتهم، تم ضبط المسروقات وهى عبارة عن 3 شاشات عرض، ومشغولات ذهبية عبارة عن 5 سلاسل و2 خاتم وأسورة وإنسيال وكوليه وغويشة وتوينز قطعتين وزنت جميعها حوالى 250 جرام ذهب، ومبلغ مالى قدرة 5100 جنيه.

كلفت إدارة البحث الجنائى باستجواب المتهم للوقوف على مدى إتساع نشاطه الإجرامى، وعما إذا كان وراء إرتكاب وقائع أخرى من عدمه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة .

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