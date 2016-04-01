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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر تحت الإنشاء بالهند إلى 23 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر تحت الإنشاء بالهند إلى 23 قتيلا ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر تحت الإنشاء بالهند إلى 23 قتيلا

أفادت السلطات الهندية، اليوم /الجمعة/، بارتفاع عدد حصيلة ضحايا انهيار جسر تحت الإنشاء في مدينة كلوكاتا إلى 23 قتيلا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن السلطات قولها “إن عمال الإنقاذ واصلوا العمل أمس طوال الليل مستخدمين رافعات ومثاقب ضخمة لإزالة كتل ضخمة من الصلب والخرسانة”.

وأضافت أنه جرى إنقاذ 90 شخصا بعدما إنهار قطاع من الجسر بطول 100 متر عند أحد طرفيه فوق المارة والمركبات فوق طريق تجاري مزدحم قرب متنزه جيريش.

ومن جانبه، قال مفوض الشرطة الهندية أجيا تياجي “كثيرون ممن تم إنقاذهم أصيبوا بجروح بالغة.. الكثير من الأشخاص ربما لا يزالون تحت الأنقاض.”

وفي السياق ذاته، توعدت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال التي توجد بها مدينة كولكاتا، بإن المسؤولين عن الكارثة لن يفلتوا من العقاب. وألقت باللائمة على السابقة للولاية التي منحت عقد إنشاء الجسر في 2007.

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