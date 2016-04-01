ترامب: استثناء أصدقائى المسلمين الأثرياء من مقترح حظر دخول أمريكا

استمرارا لتصريحاته المثيرة للجدل، قال المرشح الجمهورى فى الانتخابات التمهيدية الأمريكية دونالد ترامب ، إنه سيسمح لأصدقائه من المسلمين الأغنياء بدخول الولايات المتحدة، وذلك بعد اقتراحه أواخر العام الماضى بمنع دخول المسلمين عامة إلى البلاد.

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية تصريح ترامب لشبكة MSNBC، والذى قال فيه إن لديه الكثير من الأصدقاء المسلمين الذين يهاتفونه وفى أغلب الحالات، هم من المسلمين الأثرياء جدا، حيث سأله المذيع كريس ماثيوز"عما إذا كان سيسمح لأصدقائه الأثرياء جدا بدخول الولايات المتحدة بعد دعوته الأخيرة"، فقال "سيأتون.. وسيكون هناك استثناءات".

وعلقت الصحيفة، إنه فى حال أصبح رئيسا، فإن ترامب الغنى يمكن أن يستثى أصدقائه الأثرياء الآخرين من قانون يقترحه.

وقال دونالد ترامب فى المقابلة، إن أمريكا عندما تصبح عظيمة مرة أخرى، ستكون فاتنة لدرجة أن المسلمين سيحاربون داعش حتى يجعلون ترامب يرفع الحظر عن دخولهم إلى الولايات المتحدة.

من جانبها، علقت المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا هيلارى كلينتون على تصريحات ترامب الأخيرة، وقالت فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "إنها فكرة جاهلة وطائشة وسخيفة صراحة".

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