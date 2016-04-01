مرور الجيزة: تشغيل الأرقام الإلكترونية بـ3 وحدات للتسهيل على المواطنين

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور تحديث وتطوير المنظومة داخل 3 وحدات مرورية بالمحافظة بتشغيل الأرقام الإلكترونية بالوحدات، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشغيل الطوابير الإلكترونية، بهدف تسهيل إجراءات استخراج أوراق التراخيص لمرتادى الوحدات.

فى نفس السياق، أكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور قامت بإدخال منظومة الرقم الإلكترونى، وتشغيل الطوابير الرقمية بوحدتى العجوزة والشيخ زايد، لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمواطنين، لتضاهى الخدمات المقدمة من قبل المسئولين عن وحدة تراخيص مجمع حدائق الإهرام والتى تعد الوحدة الأولى التى تقوم بتلك المراحل المتطورة.

و أوضح المصدر، أن تلك الوحدات تم تركيب 24 كاميرا مراقبة بهم، للعمل على مراقبة كافة أرجاء الوحدات من الداخل والخارج، وربطهما بغرفة التحكم بالإدارة العامة لمرور الجيزة، و الإبلاغ عن أى معوقات تحيط بالوحدات وإزالة اى سيارات تقف بالقرب منها، لمنع الانتظار الخاطئ، مع رصد الخارجين عن القانون.

وأضاف المصدر، أن إدارة التخطيط والبحوث بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير الإدارة تعكف دائما على تطوير كافة الواحدات وتزويدها بكافة الأوناش والمعدات اللازمة لها، موضحا أنه سيتم تعميم كافة الوحدات وتطويرها خلال الفترة المقبلة، وإدخال كافة سبل الأجهزة الإلكترونية الحديثة على الوحدات لتسهيل عمليات استخراج أوراق التراخيص.

واشار المصدر، إلى أن الإدارة قامت بإنشاء 3 إشارات ضوئية جديدة لتقاطع شارع الإسراء من شارع لبنان، وتقاطع شارع شهاب مع شارع لبنان، وميدان الجيزة والتى تعمل بتقنية حديثة، وتعتمد على تكنولوجيا الكاميرات الحديثة فى تحديد أزمنة الإشارات الضوئية، بناءا على الكثافات المرورية فى كل اتجاه

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