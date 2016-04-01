أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. كوبرى كفر دخميس يهدد حياة أهالى كفر الشيخ والغربية

Google+ Print
بالصور.. كوبرى كفر دخميس يهدد حياة أهالى كفر الشيخ والغربية بالصور.. كوبرى كفر دخميس يهدد حياة أهالى كفر الشيخ والغربية
تهدد الكبارى الرابطة بين 6 محافظات حياة الأهالي والمارين عليها، فبعد كوبرى حماد الواصل بين خمس محافظات " الإسكندرية، البحيرة ،كفر الشيخ ، دمياط ، وبورسعيد"، الذى أصاب جزء منه الانهيار وخمس ثقب وانهيار الجزء الخرساني بالكوبري على مساحة متر .

و رصد "اليوم السابع" كوبري كفر دخميس الواصل بين محافظتى كفر الشيخ والغربية الواقع بين منطقة الكرامات التابعة لمركز بيلا بمحافظتى كفر الشيخ ومنطقة كفر دخميس التابعة لمحافظة الغربية، الذى أصابه الهبوط وتمر عليه آلاف السيارات يومياً من كافة المحافظات المصرية، خاصة سيارات النقل مما يهدد المارة ومستقلى السيارات بالموت المحقق والفيديو يبين مدى اهتزاز الكوبرى عند مرر سيارات النقل عليه وسيظل الإهمال سيد الموقف بين محافظة كفر الشيخ ومديرية هيئة الطريق بكفر الشيخ نحن نحذر من كارثة حقيقية.

وقال محمد سعد على، من أهالى كفر دخميس، إن "النيران اشتعلت أمس أسفل الكوبرى وتم إخمادها لأن الكوبري به قطع خشبية ونشعر باهتزازات عند مرور السيارات على الكوبرى، الذى يمر عليه الطلاب والتجار والصيادين وكل القادمين من مدينة كفر الشيخ ومتجهين لبيلا والحامول وبلطيم التابعين لمحافظة كفر السيخ والمتجهين لقرية كفر دخميس وللمحلة الكبرى بمحافظة الغربية والقرى التابعة لها".

وأوضح محمود محمد سعيد "مهندس"، :"تواصلت أزمة انهيارات وثقوب كبارى محافظتى الغربية وكفر الشيخ التى نراها بأعيننا وخير دليل كوبرى الحماد وكوبرى كفر دخميس".

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (1)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (2)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (3)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (4)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (5)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (6)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (7)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (8)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (9)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (10)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (11)

كوبرى كفر دخميس أهالى كفر الشيخ والغربية (12)


>- بالصور.. تبادل الاتهامات بين المحافظين و"النقل" فى انهيارات الكبارى.. محافظ الغربية: فحص الكوبرى لبيان العيوب وإحالة الواقعة للنيابة حال ثبوتها.. ونائب محافظ كفر الشيخ: أرواح المواطنين لا تقبل الهزار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365