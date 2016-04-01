بالصور.. كوبرى كفر دخميس يهدد حياة أهالى كفر الشيخ والغربية

تهدد الكبارى الرابطة بين 6 محافظات حياة الأهالي والمارين عليها، فبعد كوبرى حماد الواصل بين خمس محافظات " الإسكندرية، البحيرة ،كفر الشيخ ، دمياط ، وبورسعيد"، الذى أصاب جزء منه الانهيار وخمس ثقب وانهيار الجزء الخرساني بالكوبري على مساحة متر .

و رصد "اليوم السابع" كوبري كفر دخميس الواصل بين محافظتى كفر الشيخ والغربية الواقع بين منطقة الكرامات التابعة لمركز بيلا بمحافظتى كفر الشيخ ومنطقة كفر دخميس التابعة لمحافظة الغربية، الذى أصابه الهبوط وتمر عليه آلاف السيارات يومياً من كافة المحافظات المصرية، خاصة سيارات النقل مما يهدد المارة ومستقلى السيارات بالموت المحقق والفيديو يبين مدى اهتزاز الكوبرى عند مرر سيارات النقل عليه وسيظل الإهمال سيد الموقف بين محافظة كفر الشيخ ومديرية هيئة الطريق بكفر الشيخ نحن نحذر من كارثة حقيقية.

وقال محمد سعد على، من أهالى كفر دخميس، إن "النيران اشتعلت أمس أسفل الكوبرى وتم إخمادها لأن الكوبري به قطع خشبية ونشعر باهتزازات عند مرور السيارات على الكوبرى، الذى يمر عليه الطلاب والتجار والصيادين وكل القادمين من مدينة كفر الشيخ ومتجهين لبيلا والحامول وبلطيم التابعين لمحافظة كفر السيخ والمتجهين لقرية كفر دخميس وللمحلة الكبرى بمحافظة الغربية والقرى التابعة لها".

وأوضح محمود محمد سعيد "مهندس"، :"تواصلت أزمة انهيارات وثقوب كبارى محافظتى الغربية وكفر الشيخ التى نراها بأعيننا وخير دليل كوبرى الحماد وكوبرى كفر دخميس".

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