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"نحو علاقات أسرية مستقرة تكفل اليتيم وترعى المحتاج" موضوع خطبة الجمعة بسوهاج

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"نحو علاقات أسرية مستقرة تكفل اليتيم وترعى المحتاج" موضوع خطبة الجمعة بسوهاج "نحو علاقات أسرية مستقرة تكفل اليتيم وترعى المحتاج" موضوع خطبة الجمعة بسوهاج
أكد على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن تم التنبيه على الدعاة والأئمة أن يكون موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "نحو علاقات أسرية ومجتمعية سوية مستقرة تكفل اليتيم وترعى المحتاج".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات صحفية، أن الدعاة يتناولون الحديث عن منزلة الأسرة ومنهج الإسلام فى استقرار الأسرة من حسن الاختيار ورعاية الحقوق والواجبات وتحقيق المودة والمحبة والمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الأولاد، وأثر استقرار الأسرة على المجتمع، ومراعاة حقوق المجتمع وكف الأذى عنه وحتمية التكافل بين أبنائه وضرورة العناية بالأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة.

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