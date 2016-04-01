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الإسكان: بدء تنفيذ شبكات المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة غدا

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الإسكان: بدء تنفيذ شبكات المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة غدا الإسكان: بدء تنفيذ شبكات المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة غدا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء العمل فى تنفيذ المرافق وتوصيل البنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من غدا السبت، وذلك بعد تكليف 4 شركات مقاولات.

وأعلن الوزير أنه تم تسليم الرسومات والمقايسات لمرافق المنطقة السكنية بالحى الثالث، بجانب المنطقة الحكومية، مضيفا :" جار تنفيذ العدايات أيضا لأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد، بعدد 12 عداية، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل 30 أبريل المقبل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 3 أنفاق فى التقاطعات فى منتصف مايو المقبل".

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، بدء أعمال الفرمة للطرق شمال وجنوب الطريق الساحلى، لبدء تنفيذ أعمال المرافق لمدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى أعمال تنفيذ مرافق مشروع دار للإسكان المتوسط، فضلا عن موقف تنفيذ أعمال مرافق بيت الوطن، والتى تم الانتهاء من مدن المرحلة الأولى بالكامل ما عدا مدينة القاهرة الجديدة، والتى سيتم تسليمها تباعا بدءا من الأول من يوليو وحتى الأول من أكتوبر المقبلين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة متابعة شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بعدما تلاحظ تقاعس بعض المقاولين عن إنجاز النسب المحددة شهريا، مؤكدا أنه لا تراجع عن تسليم هذه المشروعات فى المواعيد المحدد لها.

وقال مدبولى لمسئولى المرافق :" لابد أن تقوموا بمتابعة المشروعات بأنفسكم، كل يوم ، دون تخاذل، ولن أسمح بإدارة سيئة فى أى مشروع على مستوى المحافظات، عاوزكم كعب داير على جميع هذه المشروعات".


>انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إسكان "الأسمرات 1" والافتتاح نهاية أبريل الجارى
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